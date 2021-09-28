ما حكم التصرف في مال الأمانة بعد الوفاة؟..  الشيخ السليمان يجيب (فيديو)

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قال الشيخ عبدالسلام السليمان، إنه في حال أعطى أحد الأبناء مبلغ من المال لوالده قبل الوفاة، فيتوجب على الأب إعادة هذا المبلغ إلى الورثة.

وأضاف ” السليمان” خلال حديثه للقناة “السعودية”، اليوم الثلاثاء: “إنه يتوجب على الوالد إعادة المبلغ إلى الورثة فقد يكون الولد متزوج ولديه أبناء، ووالدته حية، فجميعهم ورثة، وإذا لم يكن له أولاد فالأب يتصرف في المال”.

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