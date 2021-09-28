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ضبط 38 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة (فيديو)

ضبط 38 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1037605
محررو المناطق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 38  مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

ورصد فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على “تويتر” اليوم الثلاثاء ضبط 24 مخالفا لرعيهم 1388 رأسا من الأبل في مواقع متنوعة.

كما تم ضبط 5 مخالفين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة في منطقة الرياض، وكذلك ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي على متن 5 مركبات في منطقة القصيم.

وضبط القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مخالفين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة في منطقة تبوك.

وأشارت القوات الخاصة للأمن البيئي، إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

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