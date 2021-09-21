ترخيص للبنك الأهلي المصري وإلغاء لجنة تقنين المحتوى.. 6 قرارات جديدة لمجلس الوزراء

المناطق - الرياض

أصدر مجلس الوزراء، عددًا من القرارات خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وجاءت قرارات مجلس الوزراء على النحو التالي:

تفويض وزير الاستثمار أو من ينوبه بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية السنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تفويض محافظ البنك المركزي أو من ينوبه بالتباحث في شأن مشروع النظام الأساسي لاتحاد الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

الموافقة على الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

الموافقة على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي، وإلغاء اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم 51 بتاريخ 6 / 2 / 1435 ه.

اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية الزراعية لعام مالي سابق.

الموافقة على ترقيتين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة على النحو التالي:

– ترقية حسن بن محمد بن عبده الحربي إلى وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية

– ترقية منصور بن صالح بن محمد السعود إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات والشركات بالمرتبة الرابعة عشرة بالديوان العام للمحاسبة.