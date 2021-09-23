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أمير منطقة جازان بالنيابة يدشّن أربعة مراكز إسعافية جديدة بالمنطقة (صور)

أمير منطقة جازان بالنيابة يدشّن أربعة مراكز إسعافية جديدة بالمنطقة (صور)
http://almnatiq.net/?p=1037676
جــازان -فضه عطيف:

دشّن  الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم ، عددًا من المشاريع الجديدة التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة بجازان.

واستمع  أمير جازان بالنيابة لشرح تفصيلي من مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بجازان الدكتور محمد بن عمر السيد، عن المشاريع التي تم تدشينها التي تضمنت أربعة مراكز إسعافية جديدة في كل من حي الدوس بمحافظة صبيا، ومركز الريان، وحي الكلية بمحافظة أبو عريش، ومركز القفل بمحافظة صامطة، ومشاريع الهيئة في المنطقة وأهم التحديات والإنجازات.

إضافة للخطط التي تم اعتمادها لفرع جازان لهذا العام، وأهم المشاريع التي سيتم إنجازها وتدشينها خلال الفترة القادمة والخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال منصاتها الإلكترونية، ومراكز التدريب التابعة للهيئة، وأهم البلاغات التي تم استقبالها، وعدد الحالات الطارئة التي تم مباشرتها خلال الفترة الماضية.

حضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر .

 

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