ناشط بيئي: العسل قد يسبب السرطان في هذه الحالة (فيديو)

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حذر سعيد السهيمي الناشط البيئي من تدخل الإنسان في إحدى مكونات العسل سواء بالتخزين السيء أو الحرارة أو تعرضه للشمس.

وأضاف الناشط البيئي في مقابلة مع برنامج “سيدتي” على قناة روتانا “خليجية” أن تدخل الإنسان بمثل هذه الأمور في العسل يجعله مادة غير صالحة للاستخدام وقد يسبب السرطان.

وأشار إلى أن العسل يبقى مادة غذائية على طبيعته إذا تم تخزينه بشكل صحيح، ولكن إذا تدخل الإنسان برفع حرارة العسل 50 درجة مئوية يصبح مادة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.