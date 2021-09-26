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فيصل بن مشعل يُهنئ جامعة القصيم لحصولها على الفئة الأعلى في تقييم النجوم من منظمة “QS”

فيصل بن مشعل يُهنئ جامعة القصيم لحصولها على الفئة الأعلى في تقييم النجوم من منظمة “QS”

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فيصل بن مشعل يُهنئ جامعة القصيم لحصولها على الفئة الأعلى في تقييم النجوم من منظمة “QS”

فيصل بن مشعل يُهنئ جامعة القصيم لحصولها على الفئة الأعلى في تقييم النجوم من منظمة “QS”
http://almnatiq.net/?p=1037689

هنأ  الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم،الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود رئيس جامعة القصيم، وكافة منسوبي الجامعة بمناسبة حصول الجامعة على اعتراف دولي جديد من قبل هيئة “الكيو إس” (QS) الدولية من خلال نظام تقييم النجوم للمؤسسات والمنشآت بتحقيقها للفئة الأعلى ( 5 نجوم ).

 

وعبر عن سعادته بالإنجازات التي حققتها الجامعة قائلًا: يطيب لنا بهذه المناسبة تهنئة معاليكم وزملائكم على هذا الإنجاز الكبير، سائلين الله العلي القدير أن يوفقكم ويبارك في جهودكم لما فيه تحقيق الأهداف المرجوة تحقيقًا لرؤية مملكتنا الغالية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله-.

 

وحققت جامعة القصيم هذا الإنجاز نظير تميزها في عدد من المحاور الأكاديمية التي تعنى بالجودة البرامجية والمؤسسية، بعد أن خضعت الجامعة لعمليات تقييم مستمرة وفقًا لهذه المعايير المحددة لفترات متكررة من قبل هيئة “كيو اس”، من خلال محكمين مستقلين، وإصدار تقارير دورية عن عمليات التقييم حتى الوصول للتقييم النهائي للمؤسسة التعليمية ومن ثم صدور النتائج النهائية.

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