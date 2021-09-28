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هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
http://almnatiq.net/?p=1037694
محررو المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس غدا الأربعاء على المملكة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جيزان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار مركز الأرصاد إلى وجود  رياح سطحية نشطة على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مما يؤدي إلى ارتفاع الموج، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المنطقة الشرقية”.

ولفت مركز الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمطار على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط.

كما توقع تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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