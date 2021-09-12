“يسهم في خطط البناء والتنمية”.. متحدث الإحصاء يكشف تفاصيل مشروع التعداد السكاني (فيديو)

قال محمد الدخيني، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، إن مشروع التعداد العام للسكان والمساكن واحد من النسخ الذي سبقته 4 نسخ سابقة، فهو مشروع يتم كل 10 سنوات والغرض منه توفير البيانات للمواطنين والمواطنات والمساكن والمقيمين أيضًا.

وأضاف “الدخيني” خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، إن هذه البيانات تسهم بشكل مباشر في خطط التنمية والبناء، ولفت إلى أن التعداد العام للسكان والمساكن هو مشروع سيقام خلال الأشهر القادمة وسيصل إلى كل منشأة لحصر السكان والمساكن من أجل حصر السكان والمساكن والخصائص السكانية.

وتابع: “يمكن الحصول على بعض البيانات من برامج مثل أبشر، ولكن البيانات الخاصة بالخصائص السكانية، والتي لا تأتي سوى بالمسوح الميدانية الضخمة، والتعداد هو واحد من أشكال المسوح التي تقوم بها معظم دول العالم للتعرف على الخصائص السكانية”.