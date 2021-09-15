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أمير جازان بالنيابة يستقبل محافظ ومشايخ جزر فرسان بمناسبة تسجيل الجزر في “اليونسكو”

أمير جازان بالنيابة يستقبل محافظ ومشايخ جزر فرسان بمناسبة تسجيل الجزر في “اليونسكو”

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أمير جازان بالنيابة يستقبل محافظ ومشايخ جزر فرسان بمناسبة تسجيل الجزر في “اليونسكو”

أمير جازان بالنيابة يستقبل محافظ ومشايخ جزر فرسان بمناسبة تسجيل الجزر في “اليونسكو”
http://almnatiq.net/?p=1037752

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، في مكتبه بالإمارة اليوم الثلاثاء، محافظ جزر فرسان عبدالله بن محمد الظافري، وعدداً من مشايخ القبائل بالمحافظة؛ بمناسبة تسجيل جزر فرسان في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في “اليونسكو”، كأول محمية سعودية تسجل في اليونسكو.

وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات التي تهم المحافظة وتهم برنامج “الإنسان والمحيط الحيوي” التابع لمنظمة اليونسكو وتلبي احتياجات الأهالي من المشروعات الخدمية والتنموية والسياحية والزراعية التي تسهم في تلبية احتياجات المواطن والمقيم والزائر لمحافظة جزر فرسان.

وأكد سموه أن الإنجاز دليل على العناية والاهتمام والدعم من لدن القيادة الرشيدة – أيدها الله – لإبراز ما تزخر به بلادنا من حضارات وثقافات مواقع سياحية وطبيعة ، الذي يظهر جلياً في ما تشهده المملكة من قفزات ثقافية واجتماعية في ظل الرؤية الحكيمة والثاقبة 2030.

وأوضح سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز ؛ أن الإعلان عن تسجيل جزر فرسان بمنطقة جازان‬ كأول موقع في المملكة ضمن برنامج “الإنسان والمحيط الحيوي” التابع لمنظمة اليونسكو سيسهم في الحفاظ على البيئة وحماية التنوع الأحيائي ، وخاصة أن الجزر تعد من المواقع الفريدة والساحرة على البحر الأحمر وتمثل محمية وبيئة بحرية جاذبة لتعزيز التنمية البشرية والحركة الثقافية والسياحية والفطرية والاقتصادية بالمنطقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر .

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