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“الترجمة الحية”.. غوغل تختبر إضافة جديدة خلال اجتماعات الفيديو

“الترجمة الحية”.. غوغل تختبر إضافة جديدة خلال اجتماعات الفيديو

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“الترجمة الحية”.. غوغل تختبر إضافة جديدة خلال اجتماعات الفيديو

“الترجمة الحية”.. غوغل تختبر إضافة جديدة خلال اجتماعات الفيديو
Zurich, Switzerland - 24 June, 2015: Google sign on the wall of the Google office building. Google is a multinational technology company specializing in Internet-related services and products.
http://almnatiq.net/?p=1037754
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أعلن تطبيق “غوغل ميت” الخاص بالدردشة المرئية عن اختبار إضافة ميزة ستذيب الكثير من الجليد خلال الاجتماعات الافتراضية عن بعد، وهي الترجمة الحية لـ”التسميات التوضيحية”.

وسيترجم “غوغل ميت” الاجتماعات التي تقام باللغة الإنجليزية، إلى الإسبانية والفرنسية والبرتغالية والألمانية، بحسب بيان رسمي.

وأكدت شركة “غوغل” في بيان لها أن “التسميات التوضيحية المترجمة تساعد مكالمات الفيديو التي يتم إدارتها عبر “غوغل ميت” على أن تكون أكثر عالمية وشمولية وفعالة، من خلال إزالة القدرة اللغوية كعائق أمام التعاون، ومن خلال مساعدة المستخدمين على استهلاك المحتوى بلغة مفضلة، يمكنك المساعدة في تحقيق المساواة في مشاركة المعلومات والتعلم والتعاون، والتأكد من أن اجتماعاتك فعالة بقدر الإمكان”.

ولم تذكر “غوغل” في بيانها موعدا لكي تكون الميزة متاحة على نطاق أوسع، أو ما إذا كانت تعمل على توفير ترجمات للاجتماعات التي تقام باللغات الإسبانية والفرنسية والبرتغالية والألمانية.

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