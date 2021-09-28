مدرب برسیبولیس: نمر بظروف عصيبة قبل مواجهة الهلال

قال يحیی غل محمدي، مدرب برسیبولیس الإيراني، إن فريقه يمر بظروف عصيبة قبيل مواجهة نادي الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال “محمدي” خلال مؤتمر صحفي اليوم: “ليست لدينا ظروف جيدة وسنخوض مباراة صعبة في السعودية أمام الهلال، ونتمنى تقديم أداء جيد ضد الهلال”.

وكان فريق برسیبولیس قد تلقى ضربة موجعة قبل مباراة ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، حيث أنه من المقرر أن يواجه الهلال نظيره بيرسبوليس منتصف شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكد مصادر، أن علي شجاعي نجم فريق بيرسبوليس، سيغيب عن مواجهة الهلال في دوري الأبطال.