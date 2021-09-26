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من بينها السجن والغرامة..النيابة العامة: هذه عقوبات مخالفة أحكام منتجات نظام التجميل

من بينها السجن والغرامة..النيابة العامة: هذه عقوبات مخالفة أحكام منتجات نظام التجميل
النيابة العامة
http://almnatiq.net/?p=1037806
محررو المناطق

شددت النيابة العامة على معاقبة كل من شرع أو استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي سواء عليه أو في الدعاية له.

وأشارت إلى أن العقوبات تتمثل في غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، إغلاق المصنع أو المستودع، إلغاء تراخيص المصنع أو المستودع، السجن مدة تصل إلى 5 سنوات.

واكدت النيابة العامة أنه تجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة، مشيرة إلى أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

والمنتج التجميلي هو  أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر معدّ لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية كالأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي ونحوها؛ لأغراض التنظيف، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.

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