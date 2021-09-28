باحث قانوني: المستتر عليه تجاريا لا يراعي ذمة أو ضمير في عمله (فيديو)

محررو المناطق

أكد نايف العراك الباحث قانوني أن المستتر أو المتستر عليه تجاريًا يقوم بجريمة يضر فيها المجتمع سواء أفراد أسرته أو من يشاركه في منطقته.

وأشار الباحث القانوني خلال مقابلة تلفزيونية إلى أن المتستر يأخذ حقوق الناس ولا يؤديها بالشكل السليم ولا يستطيع أن يؤدي التزاماته.

وتابع أن المتستر عليه لا يراعي ذمة أو ضمير في عمله، وهدفه فقط الكسب المالي بأي طريقة كانت دون أن يتأكد من مشروعيته أو حلاله أو حرامه.