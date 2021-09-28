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باحث قانوني: المستتر عليه تجاريا لا يراعي ذمة أو ضمير في عمله (فيديو)

باحث قانوني: المستتر عليه تجاريا لا يراعي ذمة أو ضمير في عمله (فيديو)

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باحث قانوني: المستتر عليه تجاريا لا يراعي ذمة أو ضمير في عمله (فيديو)

باحث قانوني: المستتر عليه تجاريا لا يراعي ذمة أو ضمير في عمله (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1037829
محررو المناطق

أكد نايف العراك الباحث قانوني أن  المستتر أو المتستر عليه تجاريًا يقوم بجريمة يضر فيها المجتمع سواء أفراد أسرته أو من يشاركه في منطقته.

وأشار الباحث القانوني خلال مقابلة تلفزيونية إلى أن المتستر يأخذ حقوق الناس ولا يؤديها بالشكل السليم  ولا يستطيع أن يؤدي التزاماته.

وتابع أن المتستر عليه لا يراعي ذمة أو ضمير في عمله، وهدفه فقط الكسب المالي بأي طريقة كانت دون أن يتأكد من مشروعيته أو حلاله أو حرامه.

 

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