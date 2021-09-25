باريس سان جيرمان يتقدم بالهدف الأول على حساب مانشستر سيتي

تقدم اللاعب إدريسا غايا بالهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان على حساب مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وتعد مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي لحظة مهمة لميسي هذا الموسم، لأن اللاعب الأرجنتيني لم يظهر بعد أفضل نسخة له، ويحتاج لإثبات ذلك في مواجهة مهمة بدوري أبطال أوروبا.

ولعب ميسي ثلاث مباريات فقط مع سان جيرمان منذ انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من برشلونة، ولم يسجل أي هدف حتى الآن.