عضو مجلس شورى: من يمارس التستر التجاري خائن للوطن والأمانة والإسلام (فيديو)  

محررو المناطق

أكد فضل البوعينين عضو مجلس الشورى أن من يمارس التستر التجاري خائن للوطن والأمانة، وخائن للإسلام.

وأضاف عضو مجلس الشورى خلال مقابلة تلفزيونية أن هناك تستر بسيط، وتستر أعلى يقدر بمليارات، مؤكدًا أن الحكومة مجندة الآن لمحاربة هذا التستر.

وأشار إلى إن الحديث عن 300 مليار ريال تشكل اقتصاد الظل الذي يجب أن يجفف، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أطلق استراتيجية مكافحة الفساد التي انعكست انعكاسا مباشرا، على جهود مكافحة التستر.