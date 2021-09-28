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ميسي يدشن أول أهدافه مع باريس سان جيرمان في شباك مانشستر سيتي

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ميسي يدشن أول أهدافه مع باريس سان جيرمان في شباك مانشستر سيتي

ميسي يدشن أول أهدافه مع باريس سان جيرمان في شباك مانشستر سيتي
http://almnatiq.net/?p=1037870

أحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني لصالح باريس باريس سان جيرمان في شباك مانشستر سيتي، في الدقيقة 74 من عمر المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وكانت فعاليات الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، قد انتهت بتقدم باريس بهدف دون رد سجله اللاعب إدريسا غايا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على تشيلسي بالدوري الإنجليزي في الجولة الماضية، بهدف سجله جابريل خيسوس في عُقر داره، بالإضافة إلى فوزه على لايبزيج بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 6-3.

بينما يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بعد فوزه على مونبيليه بثنائية نظيفة سجلها إدريسا جايى وجوليان دراكسلر، ليواصل انفراده بصدارة الدوري الفرنسي بالعلامة الكاملة 24 نقطة من 8 مباريات، لكن الفريق تعثر في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا أمام كلوب بروج بهدف لمثله.

التقى الفريقان في نصف نهائي بطولة الموسم السابق، وفاز مانشستر سيتي بلقاء الذهاب 2-1، ثم فاز بلقاء العودة 2-0، ليتأهل إلى النهائي بمجموع المباراتين 4-1.

يتصدر المجموعة الأولى حاليا مانشستر سيتي برصيد 3 نقاط، ثم باريس سان جيرمان وكلوب بروج بنقطة لكل فريق، ويتذيل المجموعة لايبزيج بدون أي رصيد من النقاط.

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