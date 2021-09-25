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ليفربول يقسو على بورتو بخماسية.. وشيريف يحقق المفاجأة بالفوز على الريال بدوري الأبطال الأوروبي

ليفربول يقسو على بورتو بخماسية.. وشيريف يحقق المفاجأة بالفوز على الريال بدوري الأبطال الأوروبي
http://almnatiq.net/?p=1037873

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا كبيرا بخماسية في شباك بورتو البرتغالي، في ثاني جولات دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي

وافتتح ليفربول التسجيل بهدف حققه النجم المصري محمد صلاح في 18 دقيقة، ثم عزز ساديو ماني تقدم الريدز بهدف في الدقيقة 46، وعاد صلاح للتسجيل في الدقيقة 60، وجاء دور فرمينيو ليسجل هدفين في الدقيقتين 77 و 81.

شيريف تيراسبول و ريال مدريد

وفي مفاجأة دوري الأبطال، حقق فريق شيريف تيراسبول فوزًا ثمينا على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.

بروسيا دورتموند وسبورتينج لشبونة

تمكن فريق بوروسيا دورتموند من التغلب على ضيفه سبورتينج لشبونة بهدف وحيد، ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب السيجنال إيدونا بارك ، وحقق هدف اللقاء الوحيد الوافد الهولندي الجديد دونييل مالين بعد تمريرة بيلينجهام في الدقيقة ٣٧، لينتهي اللقاء بواقع 1-0 .

باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

وفاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وأحرز الهدفين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي و إدريسا جايى.

ميلان وأتلتيكو مدريد
وسقط فريق ميلان الإيطالي، أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، في مباراة الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالخسارة بنتيجة (1-2).

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