احدث الأخبار

 طقس اليوم بالمملكة.. ارتفاع الموج وهطول أمطار رعدية على تلك المناطق
أبرز المواد
 باستثمارات 50 مليار ريال.. تعرف على استراتيجية تطوير منطقة عسير التي أطلقها ولي العهد
محليات
 “شرطة مكة” تطيح بـ 5 مواطنين تحرّشوا بفتيات في أحد الطرق العامة (فيديو)
أبرز المواد
 ليفربول يقسو على بورتو بخماسية.. وشيريف يحقق المفاجأة بالفوز على الريال بدوري الأبطال الأوروبي
أبرز المواد
 عضو مجلس شورى: من يمارس التستر التجاري خائن للوطن والأمانة والإسلام (فيديو)  
محليات
 ميسي يسجل أول أهدافه مع باريس سان جيرمان في شباك مانشستر سيتي
أبرز المواد
 بعد إطلاق ولي العهد لاستراتيجية التطوير.. تعرف على أبرز المواقع الأثرية في منطقة عسير 
محليات
 وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه تجاوزات إيران المستمرة
أبرز المواد
 فيديو.. هيئة الفضاء تصدر قرارات ابتعاث الدفعة الأولى من طلاب وطالبات برنامج “ابتعاث الفضاء”
محليات
 باحث قانوني: المستتر عليه تجاريا لا يراعي ذمة أو ضمير في عمله (فيديو)
محليات
 التحالف: اعتراض مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط
أهم الاخبار
 البيت الأبيض: زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي للمملكة ستركز على اليمن 
محليات
 طقس اليوم بالمملكة.. ارتفاع الموج وهطول أمطار رعدية على تلك المناطق

 طقس اليوم بالمملكة.. ارتفاع الموج وهطول أمطار رعدية على تلك المناطق

أبرز المواد
باستثمارات 50 مليار ريال.. تعرف على استراتيجية تطوير منطقة عسير التي أطلقها ولي العهد

باستثمارات 50 مليار ريال.. تعرف على استراتيجية تطوير منطقة عسير التي أطلقها ولي العهد

محليات
“شرطة مكة” تطيح بـ 5 مواطنين تحرّشوا بفتيات في أحد الطرق العامة (فيديو)

“شرطة مكة” تطيح بـ 5 مواطنين تحرّشوا بفتيات في أحد الطرق العامة (فيديو)

أبرز المواد
ليفربول يقسو على بورتو بخماسية.. وشيريف يحقق المفاجأة بالفوز على الريال بدوري الأبطال الأوروبي

ليفربول يقسو على بورتو بخماسية.. وشيريف يحقق المفاجأة بالفوز على الريال بدوري الأبطال الأوروبي

أبرز المواد

 طقس اليوم بالمملكة.. ارتفاع الموج وهطول أمطار رعدية على تلك المناطق

 طقس اليوم بالمملكة.. ارتفاع الموج وهطول أمطار رعدية على تلك المناطق
الطقس
http://almnatiq.net/?p=1037901
المناطق - واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، حيث أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جيزان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مما يؤدي إلى ارتفاع الموج، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المنطقة الشرقية.

وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

روابط ذات صلة

 طقس اليوم بالمملكة.. انخفاض بدرجات الحرارة وسحب رعدية على هذه المناطق

 طقس اليوم بالمملكة.. انخفاض بدرجات الحرارة وسحب رعدية على هذه المناطق
الحصيني: تساوي فترتي النهار والليل في المملكة ودول الخليج “اليوم”

الحصيني: تساوي فترتي النهار والليل في المملكة ودول الخليج “اليوم”
حالة الطقس اليوم.. رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق

حالة الطقس اليوم.. رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*