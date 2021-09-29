“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

قال المركز الوطني للأرصاد، في تقريره بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعا للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، موضحًا أن هذه الحالة تبدأ من الساعة الـ 10 صباحا، وتستمر حتى الساعة الـ 5 عصرًا.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد، ، تقريرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، حيث أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جيزان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مما يؤدي إلى ارتفاع الموج، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المنطقة الشرقية.

وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.