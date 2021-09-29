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“الوطني للأرصاد” يحذر: سقوط أمطار رعدية على منطقة عسير

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“الوطني للأرصاد” يحذر: سقوط أمطار رعدية على منطقة عسير

“الوطني للأرصاد” يحذر: سقوط أمطار رعدية على منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=1037907
المناطق- عسير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء،على منطقة عسير، تكوّن أمطار رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

وكان قد أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، حيث أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جيزان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مما يؤدي إلى ارتفاع الموج، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المنطقة الشرقية.

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