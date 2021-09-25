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الشيخ “السليمان” يوضح الصلوات التي يمكن تأديتها بأوقات النهي (فيديو)

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الشيخ “السليمان” يوضح الصلوات التي يمكن تأديتها بأوقات النهي (فيديو)

الشيخ “السليمان” يوضح الصلوات التي يمكن تأديتها بأوقات النهي (فيديو)
الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان
http://almnatiq.net/?p=1037911
محررو المناطق

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الدكتور عبدالسلام السليمان، الصلوات التي يجوز أداءها في أوقات النهي.

 

وقال السليمان، إن الصلوات التي يمكن تأديتها في تلك الأوقات هي الصلوات الفائتة، وصلاة الكسوف.

 

ولفت إلى أنه لا حرج أيضاً في تلك الأوقات تأدية صلوات الوضوء والاستخارة، وسنة الطواف.

 

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