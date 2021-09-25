الشيخ “السليمان” يوضح الصلوات التي يمكن تأديتها بأوقات النهي (فيديو)

محررو المناطق

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الدكتور عبدالسلام السليمان، الصلوات التي يجوز أداءها في أوقات النهي.

وقال السليمان، إن الصلوات التي يمكن تأديتها في تلك الأوقات هي الصلوات الفائتة، وصلاة الكسوف.

ولفت إلى أنه لا حرج أيضاً في تلك الأوقات تأدية صلوات الوضوء والاستخارة، وسنة الطواف.