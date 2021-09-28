تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 24 يسجل 209,34 ريال

محررو المناطق:

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 بالمملكة، تراجًعا ملحوظًا؛ بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة، 209,34 ريال (55,81 دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 21، والأكثر تداولا بالأسواق في المملكة فبلغ نحو 183,18 ريال (48,84 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 157,15 ريال (41,17 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المملكة، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 122,01 ريال (32,56 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) نحو 6511.50 ريال (1736 دولارا). كما سجل سعر الجنيه الذهب، نحو 1465.08 ريال (39062 دولار).

انخفض الذهب إلى أدنى مستوى له في شهر ونصف الشهر أمس الثلاثاء، إذ كبح ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية الطلب على المعدن الذي لا يدر عائدا، فيما ينتظر المستثمرون أيضا مؤشرات بشأن السياسة من خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوياته منذ 11 أغسطس آب عند 1735.40 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان منخفضا 0.5 % إلى 1741.90 دولار للأوقية.