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“الموارد البشرية” تتدخل لإعادة مواطن فُصل من شركته بسبب “توكلنا” وتعاقب المُخالفين

“الموارد البشرية” تتدخل لإعادة مواطن فُصل من شركته بسبب “توكلنا” وتعاقب المُخالفين
http://almnatiq.net/?p=1037914
محررو المناطق:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، توقيع عقوبات بحق المُخالفين بواقعة فصل مواطن؛ بعدما طلب من مسؤول بالشركة التي يعمل فيها إبراز حالته بتطبيق “توكلنا”.

 

وأوضح آل حماد أنه جرى إيقاع المُخالفات النظامية بحق المُخالفين بعد إجراء التحقيقات اللازمة.

 

ولفت في تصريحات صحفية، إلى أن المنشأة أعادت المواطن المفصول للعمل، ويجري التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المسؤول الوافد.

 

وتشير التفاصيل إلى أن المواطن طلب من المسؤول في شهر أغسطس الماضي إبراز تطبيق “توكلنا” حتى يسمح له بالدخول، ورفض دخوله بعد رفض الأخير الاستجابة لطلبه.

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