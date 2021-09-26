يوفنتوس يصطدم بتشيلسي.. مباريات مُثيرة بدوري أبطال أوروبا اليوم

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يشهد اليوم الأربعاء، مجموعة من المباريات المُثيرة في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

والبداية ستكون بمباراتي أتالانتا ضد يونج بويز، وزينيت سان بطرسبرج ضد مالمو وذلك عند الساعة (19:45) بتوقيت المملكة.

ويستضيف بايرن ميونخ دينامو كييف في أليانز أرينا، وفي نفس المجموعة يحل برشلونة أمام بنفيكا عند الساعة (22:00) بتوقيت المملكة.

وفي نفس التوقيت تنطلق مباراتي قمة الأسبوع حيث يواجه يوفنتوس تشيلسي، وكذلك يلتقي مانشستر يونايتد وفياريال اللذين التقيا الموسم الماضي في نهائي الدوري الأوروبي.