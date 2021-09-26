احدث الأخبار

يوفنتوس يصطدم بتشيلسي.. مباريات مُثيرة بدوري أبطال أوروبا اليوم
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تتدخل لإعادة مواطن فُصل من شركته بسبب “توكلنا” وتعاقب المُخالفين
أبرز المواد
 “الوطني للأرصاد” يحذر: سقوط أمطار رعدية على منطقة عسير
أبرز المواد
 تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 24 يسجل 209,34 ريال
أبرز المواد
 الشيخ “السليمان” يوضح الصلوات التي يمكن تأديتها بأوقات النهي (فيديو)
أبرز المواد
  طقس اليوم بالمملكة.. ارتفاع الموج وهطول أمطار رعدية على تلك المناطق
أبرز المواد
 باستثمارات 50 مليار ريال.. تعرف على استراتيجية تطوير منطقة عسير التي أطلقها ولي العهد
محليات
 “شرطة مكة” تطيح بـ 5 مواطنين تحرّشوا بفتيات في أحد الطرق العامة (فيديو)
أبرز المواد
 ليفربول يقسو على بورتو بخماسية.. وشيريف يحقق المفاجأة بالفوز على الريال بدوري الأبطال الأوروبي
أبرز المواد
 عضو مجلس شورى: من يمارس التستر التجاري خائن للوطن والأمانة والإسلام (فيديو)  
محليات
 ميسي يسجل أول أهدافه مع باريس سان جيرمان في شباك مانشستر سيتي
أبرز المواد
 بعد إطلاق ولي العهد لاستراتيجية التطوير.. تعرف على أبرز المواقع الأثرية في منطقة عسير 
محليات
يوفنتوس يصطدم بتشيلسي.. مباريات مُثيرة بدوري أبطال أوروبا اليوم

يوفنتوس يصطدم بتشيلسي.. مباريات مُثيرة بدوري أبطال أوروبا اليوم

أبرز المواد
“الموارد البشرية” تتدخل لإعادة مواطن فُصل من شركته بسبب “توكلنا” وتعاقب المُخالفين

“الموارد البشرية” تتدخل لإعادة مواطن فُصل من شركته بسبب “توكلنا” وتعاقب المُخالفين

أبرز المواد
“الوطني للأرصاد” يحذر: سقوط أمطار رعدية على منطقة عسير

“الوطني للأرصاد” يحذر: سقوط أمطار رعدية على منطقة عسير

أبرز المواد
تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 24 يسجل 209,34 ريال

تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 24 يسجل 209,34 ريال

أبرز المواد

يوفنتوس يصطدم بتشيلسي.. مباريات مُثيرة بدوري أبطال أوروبا اليوم

يوفنتوس يصطدم بتشيلسي.. مباريات مُثيرة بدوري أبطال أوروبا اليوم
دوري أبطال أوروبا
http://almnatiq.net/?p=1037920
محررو المناطق:

يشهد اليوم الأربعاء، مجموعة من المباريات المُثيرة في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

 

والبداية ستكون بمباراتي أتالانتا ضد يونج بويز، وزينيت سان بطرسبرج ضد مالمو وذلك عند الساعة (19:45) بتوقيت المملكة.

 

ويستضيف بايرن ميونخ دينامو كييف في أليانز أرينا، وفي نفس المجموعة يحل برشلونة أمام بنفيكا عند الساعة (22:00) بتوقيت المملكة.

 

وفي نفس التوقيت تنطلق مباراتي قمة الأسبوع حيث يواجه يوفنتوس تشيلسي، وكذلك يلتقي مانشستر يونايتد وفياريال اللذين التقيا الموسم الماضي في نهائي الدوري الأوروبي.

روابط ذات صلة

صحيفة بريطانية تكشف خطة رونالدو بعد الاعتزال

صحيفة بريطانية تكشف خطة رونالدو بعد الاعتزال
مدرب مانشستر يونايتد يتحدث عن موعد اعتزال كريستيانو رونالدو

مدرب مانشستر يونايتد يتحدث عن موعد اعتزال كريستيانو رونالدو
ليس الريال.. مفاجأة من والدة “رونالدو” حول النادي الذي تتمنى أن يلعب به بعد يونايتد

ليس الريال.. مفاجأة من والدة “رونالدو” حول النادي الذي تتمنى أن يلعب به بعد يونايتد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*