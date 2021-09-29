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شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة تطرح أول سياراتها الكهربائية خلال أسابيع

شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة تطرح أول سياراتها الكهربائية خلال أسابيع
سيارة لوسيد Air Dream
http://almnatiq.net/?p=1037934
محررو المناطق:

تعتزم شركة لوسيد الناشئة للسيارات الكهربائية والتي تتبع صندوق الاستثمارات العامة، تسليم أول سياراتها للعملاء في أواخر شهر أكتوبر المقبل.

 

وتعتبر شركة “لوسيد” أول شركة سيارات كهربائية يتم إدراجها في البورصة من خلال صفقة SPAC لإنتاج سيارة قابلة للبيع بالفعل للمُستهلكين.

 

يشار إلى أن أول سيارة للشرطة هي هي إصدار خاص من طراز السيدان الرائد بقيمة 169 ألف دولار يسمى “إير دريم”.

 

وتطلق الشركة سياراتها بتسعير أقل يبدأ من 77.400 دولار قبل خصم ضريبي فيدرالي يصل إلى 7500 دولار للمركبات الإضافية.

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