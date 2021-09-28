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استمرار أعراض مُخيفة.. سر “كوفيد الممتد” الذي يُلاحق المُتعافين من كورونا

استمرار أعراض مُخيفة.. سر “كوفيد الممتد” الذي يُلاحق المُتعافين من كورونا
أعراض كوفيد الممتد
http://almnatiq.net/?p=1037938
المناطق ـ وكالات:

توصل باحثون في طبيعة فيروس “كورونا”، إلى نتائج جديدة حول التأثيرات الممتدة للفيروس على المُتعافين منه.

 

وكشفت الدراسة الجديدة عن استمرار أعراض “كورونا” على أكثر من ثلث من أصيبوا بـ”كورونا”، والتي جرى إطلاق اسم “كوفيد الممتد” على تلك الظاهرة.

 

وفحصت الدراسة التي جرت في بريطانيا، أكثر من 270 ألف شخص شفي من فيروس “كورونا”.

 

واكتشفت الدراسة أن 37 % من العينة عانوا على الأقل عرضًا واحدًا امتد لفترة من 3 إلى 6 أشهر.

 

وتضمنت الأعراض الممتدة الأكثر شيوعًا، مشاكل التنفس والجهاز الهضمي والإرهاق وآلام الجسم، وكذلك القلق والاكتئاب.

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