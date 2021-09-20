لإنهاء معاناته مع المرض.. شقيقان يتبرعان لوالدهما بأجزاء من كبدهما (فيديو)

محررو المناطق:

نسج شقيقان أروع قصص البر بالوالدين، وذلك بعد قيامهما بالتبرع لوالدهما بأجزاء من كبدهما؛ لإنهاء معاناته مع التليف الكبدي بعد اكتشاف المرض منذ سنتين.

وروى عبدالإله الحملي قصة معاناة والده منذ سنتين بعد إصابته بالتليف الكبدي قائلاً: “منذ سنتين اكتشفنا إصابة والدي بتليف الكبد، وبدأنا نفكر في إجراء عملية زراعة كبد له وقمنا بإجراء فحوصات لمعرفة من يمكنه التبرع له بجزء من الكبد”.

وأضاف “عبدالإله” في تصريحات مُتلفزة، أن الفحوصات أظهرت حجم كبدي صغير ولا يمكنني التبرع، وشقيقتي أصغر منى أيضًا لا يمكنها التبرع لنفس السبب، موضحًا أن أحد المستشفيات اقترح عليه أن يتبرع هو وشقيقته بجزء من كبديهما وتم بالفعل وأجرى والده عملية الزراعة منذ أسبوع.

من جانبه قالت “منى الحملي: في البداية كنا لا نمتلك الشجاعة للإقدام على التبرع بجزء من كبدي لوالدي لكن شهدت حماس أخي عبدالإله وبدأت في الإجراءات وكان أهم شيء أن أرى والدي بخير”.