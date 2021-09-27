“عطل المكابح وفقدان السيطرة”.. تفاصيل جديدة في حادث شاحنة المدينة المنورة (فيديو وصور)

محررو المناطق:

شهدت الساعات الماضية حادث مروع على طريق الإمام علي بن أبي طالب بالدائري الثاني بمنطقة المدينة المنورة، إثر اصطدام شاحنة مسرعة بعدد من السيارات الواقفة في إشارة مرورية، مما أدى إلى مصرع 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع حادث اصطدام شاحنة مسرعة بعدد من السيارات بطريق المدينة المنورة.

وفي ذات السياق، قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي، إن عمليات الهيئة بالمدينة المنورة تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث في تقاطع طريق علي بن أبي طالب مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني)، ناتج عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في الإشارة، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة والقيادة الميدانية لموقع الحادث، موضحًا أنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع، اتضح وجود عدد 9 حالات، تم تصنيفها بعدد 4 وفيات و5 مصابين، وتم عمل اللازم إسعافياً للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفى، والتواجد في الموقع لمساندة أعمال الدفاع المدني حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات.

وكشف تقرير صادر عن إدارة السلامة بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة المدينة المنورة أسباب وملابسات وقوع الحادث قائلًا: “حادث شاحنة المدينة المنورة يرجع إلى فشل في المكابح أدى لفقدان السيطرة عليها، ما أسفر عن اصطدامها بالسيارات المتوقفة عند الإشارة، ووقوع الكارثة التي أودت بحياة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وأوضح التقرير، أنه بناءً على التحقيقات الأولية للأجهزة الأمنية أدى عطل في مكابح الشاحنة إلى اصطدامها بالسيارات المتوقفة عند الإشارة الضوئية ونتج عن ذلك 4 وفيات و5 إصابات، وكانت الحالة الجوية للطريق وقت الحادث صحوة ، لافتًا أن دوريات مقاول الصيانة باشرت موقع الحادث للمساعدة في تسيير الحركة المرورية بالتعاون مع المرور والدفاع المدني.



وأفاد تقرير النقل أن موقع الحادث عبارة عن إشارة ضوئية مزودة بكاميرات رصد آلي، مع وجود لافتات تحذيرية وتنظيمية على التقاطع وحالة الدهانات والعواكس الأرضية جيدة.

وأوصى التقرير بزيادة المراقبة الفنية على الشاحنات والتأكد من صلاحيتها، وتكثيف حملات التوعية بخطورة القيادة أثناء التعب والارهاق، فيما لا تزال التحقيقات جارية حتى الآن.