يُعالج مشاكل المعدة.. 6 فوائد لا تتخيلها للثوم

المناطق ـ وكالات:

يُعالج “الثوم”، العديد من المشكلات الصحية، كما أنه يحتوي على الكثير من الفوائد غير الشهيرة.

ويُساهم الثوم وفقًا لموقع “تايمز أوف انديا”، في علاج حب الشباب والتخلص من قشرة الرأس والبعوض.

علاج مشاكل المعدة

حيث يوفر الثوم حلًا سحريًا لمشاكل المعدة مثل عسر الهضم أو الحموضة.

يكافح حب الشباب

يوجد للثوم خصائص مضادة للالتهابات تقلل من الآلام الناتجة عن حب الشباب، كما أن احتواءه على مادة الأليسين يساعد في قتل البكتيريا التي تسد مسام البشرة.

يعالج السعال بفعالية

يمكن للثوم علاج الأعراض الناتجة عن نزلات البرد مثل السعال وحكة الحلق.

يعالج قشرة الرأس

يمكن تجربة علاج الثوم للتخلص من قشرة الرأس، عبر فرم بعض فصوص الثوم وإضافة قليل من العسل إليها، ومن ثم وضعها مباشرة على فروة الرأس والتدليك بلطف.

لدرء البعوض

يطرد الثوم البعوض برائحته، عن طريق فرم 6-8 فصوص من الثوم وغليها فى الماء ومن ثم رشه في جميع أنحاء المنزل.

يعالج الجروح

يمكن التخلص من الجروح التي تخترق الجلد بسبب الحروق عن طريق قطع الثوم إلى نصفين ولفه على المنطقة المصابة بضمادة.