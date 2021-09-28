“هدف” يوضح 5 إجراءات للتقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل

محررو المناطق:

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، إجراءات التقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل.

وتضمنت الخطوات، تقديم الطلب إلكترونيًا عبر البوابة الرقمية للعمل “طاقات”، والحضور في الموعد المحدد لإكمال إجراء التقديم والالتحاق لخدمات التوظيف.

وشملت الخطوات، مراعات أمرين خلال تقديم الطلب وهي إتمامه قبل مضي 24 شهرًا من تاريخ نهاية مرحلة التعليم أو التدريب، وبعد مضي 24 شهرًا من تاريخ انتهاء العمل لمن سبق له العمل.

يُمكن للباحثين عن عمل الاستفادة من برنامج #إعانة_البحث_عن_عمل والتقديم على البرنامج عبر البوابة الوطنية للعمل #طاقات.https://t.co/qYwXXj4xZw pic.twitter.com/ou2jfcM2gD — هدف (@HRDFNews) September 29, 2021

وجاء في الخطوات، تقديم جميع البيانات والمستندات والوثائق المطلوبة والتقيد بالتعليمات أثناء فترة دراسة الطلب، قبل أن يتم دراسة الطلب للتحقق من استيفاء المتقدم لشروط الأهلية، وإشعاره بالرد خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا.