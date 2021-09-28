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“هدف” يوضح 5 إجراءات للتقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل

“هدف” يوضح 5 إجراءات للتقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل
http://almnatiq.net/?p=1037975
محررو المناطق:

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، إجراءات التقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل.

 

وتضمنت الخطوات، تقديم الطلب إلكترونيًا عبر البوابة الرقمية للعمل “طاقات”، والحضور في الموعد المحدد لإكمال إجراء التقديم والالتحاق لخدمات التوظيف.

 

وشملت الخطوات، مراعات أمرين خلال تقديم الطلب وهي إتمامه قبل مضي 24 شهرًا من تاريخ نهاية مرحلة التعليم أو التدريب، وبعد مضي 24 شهرًا من تاريخ انتهاء العمل لمن سبق له العمل.

وجاء في الخطوات، تقديم جميع البيانات والمستندات والوثائق المطلوبة والتقيد بالتعليمات أثناء فترة دراسة الطلب، قبل أن يتم دراسة الطلب للتحقق من استيفاء المتقدم لشروط الأهلية، وإشعاره بالرد خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا.

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