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جامعة الإمام عبد الرحمن تطلق مبادرة جامعة خضراء بلا كربون

جامعة الإمام عبد الرحمن تطلق مبادرة جامعة خضراء بلا كربون

المنطقة الشرقية

جامعة الإمام عبد الرحمن تطلق مبادرة جامعة خضراء بلا كربون

جامعة الإمام عبد الرحمن تطلق مبادرة جامعة خضراء بلا كربون
http://almnatiq.net/?p=1037984
المناطق ـ الشرقية:

أطلق رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، الدكتور عبدالله الربيش، مبادرة “جامعة خضراء بلا كربون”، والتي تنفذها الجامعة ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك بالتزامن مع حفل الجامعة بمناسبة اليوم الوطني ٩١.

وشدد الدكتور الربيش، أن المبادرة جاءت إيمانًا من الجامعة بأهمية الغطاء النباتي والمناطق الخضراء، مشيرًا إلى أن المبادرة تعتمد على دعم وتنفيذ مبادرات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحو تحقيق الأهداف المناخية.

 

ولفتت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، الدكتورة فاطمة بنت عبدالله الملحم، إلى أن هذه المبادرة تضاف إلى سلسلة مبادرات تبنتها العمادة، لتؤكد أهمية مشاركة منسوبي الجامعة وافراد المجتمع في رفع مستوى التشجير.

 

ونوهت إلى أن آلية تنفيذ هذه المبادرة جرى من خلال تحديد موقع الزراعة في الأماكن المُخصصة لها، واختيار نوع الشجرة المناسبة بالاعتماد على فريق من مهندسي قسم عمارة البيئة بكلية العمارة والتخطيط.

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