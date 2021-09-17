“الأحوال المدنية”: حذف الابن من سجل الأسرة في هذه الحالة

محررو المناطق:

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن الحالة التي يتم فيها حذف الأبناء من سجل الأسرة “بطاقة العائلة”.

وتفاعلت “الأحوال المدنية”، مع استفسار حول حذف أسماء الأبناء من سجل الأسرة “بطاقة العائلة”، ومدى إمكانية إعادة أسمائهم.

ولفتت إلى أنه يتم حذف الابن من “سجل الأسرة” حال إصدار هوية وطنية.

يتم حذف الابن من كرت العائلة في حال اصدر هوية وطنية، نسعد بخدمتك pic.twitter.com/2gsCJ7tLVR — العناية بالعملاء (@AhwalCare) September 29, 2021

ونوهت إلى أن الابنة لا تُحذف من سجل الأسرة لوالدها حال زواجها، لكنها تُضاف لسجل زوجها.