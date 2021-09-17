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“الأحوال المدنية”: حذف الابن من سجل الأسرة في هذه الحالة

“الأحوال المدنية”: حذف الابن من سجل الأسرة في هذه الحالة
http://almnatiq.net/?p=1037995
محررو المناطق:

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن الحالة التي يتم فيها حذف الأبناء من سجل الأسرة “بطاقة العائلة”.

 

وتفاعلت “الأحوال المدنية”، مع استفسار حول حذف أسماء الأبناء من سجل الأسرة “بطاقة العائلة”، ومدى إمكانية إعادة أسمائهم.

 

ولفتت إلى أنه يتم حذف الابن من “سجل الأسرة” حال إصدار هوية وطنية.

ونوهت إلى أن الابنة لا تُحذف من سجل الأسرة لوالدها حال زواجها، لكنها تُضاف لسجل زوجها.

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