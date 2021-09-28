تحذير مهم من وزارة التعليم لمنسوبيها: لا تستخدموا هذه التطبيقات

حذرت وزارة التعليم جميع منسوبيها ومستخدمي أنظمتها من استخدام الأنظمة والتطبيقات الغير رسمية.

ووجهت الوزارة في تحذير أمني الجميع بضرورة تجنب استخدام الأنظمة والتطبيقات التي تدعي تقديم خدمات ومساعدة للمعلمين مثل (إدخال النتائج، رصد الحضور وغيرها)، مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل معها مطلقاً، لما قد ينجم عنه من مخاطر عديدة مثل سرقة البيانات الشخصية ومعلومات الدخول الخاصة بك.

وأكدت الوزارة على أهمية استخدام الأنظمة والتطبيقات الرسمية فقط وطالبت بضرورة تحمل مسؤولية سوء الاستخدام وأي أعمال غير نظامية يتم ارتكابها بسبب تحميل أحد هذه التطبيقات.