ما هو مرض “الكزاز” وكيف يمكن الوقاية منه؟.. توضيح من “سعود الطبية”

محررو المناطق:

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن أبرز المعلومات حول مرض “الكزاز” وطرق الوقاية منه.

وأوضحت المدينة، أن المرض له لقاح وقائي يلزم الحصول عليه، مبينةً أن الكزاز هو مرض حاد غير معدٍ يحصل عند تلوث الجروح بالبكتيريا، ويسبب اضطرابًا في الجهاز العصبي ينتج عنه تشنجات في عضلات الوجه والجسم.

ولفتت إلى أن تلك البكتيريا تتواجد في التربة والغبار في المنازل وفي أمعاء الحيوانات وفضلاتها وكذلك في براز الإنسان.

ما هو مرض الكزاز؟ وما هي طريقة الوقاية منه؟ #عِش_بوعي pic.twitter.com/Ph7aGgJrxs — مـ د يـ نـ ـة الملك سعود الـ طـ بـ يـ ـة (@ksmcmedia) September 28, 2021

ونوهت إلى أن الكزاز له لقاح وقائي يعطى في العضل ضمن التطعيمات الروتينية، وهو يتكون من جرعات أولية تعطى للأطفال في الفترة العمرية ما بين 4 أشهر إلى 18 شهرًا.

وأشارت إلى أن اللقاح يُعطى منه جرعة داعمة بعمر 11 أو 12 عامًا وجرعات لاحقة كذلك كل 10 سنوات، مضيفةً أنه يجب عند السفر خارجيًا عمل الفحص اللازم للتأكد من وجود مناعة ضد المرض.