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هل عدم تسديد المخالفات المرورية يمنع من السفر خارج المملكة؟.. “الجوازات” تُجيب

هل عدم تسديد المخالفات المرورية يمنع من السفر خارج المملكة؟.. “الجوازات” تُجيب
http://almnatiq.net/?p=1038012
محررو المناطق:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، حقيقة منع عدم تسديد المخالفات المرورية السفر خارج المملكة قائلةً: “إنَّ المخالفات المرورية للمواطن لا تمنع من السفر، طالما لا يوجد عليه منع من السفر، جاء ذلك، ردًا على استفسار مواطن ورد على حساب “الجوازات” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والذي قال فيه “هل عدم تسديد المخالفات المرورية يسبب منع السفر خارج البلاد؟”.

كانت الإدارة العامة للمرور السعودي، أكدت أن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد، لا يتم إلّا عن طريق هيئات الفصل المرورية، وبموجب مسببات للتغليظ. جاء ذلك في رد “المرور”، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، على سؤال لأحد المواطنين حول مضاعفة قيمة المخالفات بعد مرور وقت طويل دون سدادها.. ومتى يكون سدادها إجباريًا؟ وهل تسدد إجباريًا في حال السفر؟

 

 

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