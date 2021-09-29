كارثة.. مصنع يُخزن أسطوانات الأكسجين بجوار ألسنة “اللهب”.. وأمانة الرياض تتدخل (فيديو)

محررو المناطق:

داهمت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة الرياض مصنعا مخالفا لصهر الحديد يقع في منطقة متوارية عن الأنظار بشرق الرياض.

وأوضحت “أمانة المنطقة”، أن وافدين أداروا المصنع بلا تراخيص نظاميّة وحولوه إلى معمل لصهر الحديد وتشكيله فضلًا عن مخالفات أخرى رصدت داخل الموقع.

وأشارت إلى أن المخالفات الأخرى تمثلت في تسبب المصنع في تلوث الهواء، وترك أسطوانات الأكسجين بجوار ألسنة اللهب ما يشكل خطورة كبير في حال اشتعالها، مضيفة أنه تم إغلاق المصنع، واستدعاء مالكه وفرض العقوبات المقررة نظامًا.