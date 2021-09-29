8 معلومات مُثيرة عن “شريف تيراسبول” قاهر ريال مدريد بأبطال أوروبا

محررو المناطق:

فجر فريق “شريف تيراسبول” مفاجأة كبيرة بالفوز على فريق ريال مدريد على ملعب “سنتياجو بيرنابيو” بهدفين لهدف، وذلك ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتصدر الفريق الذي يمثل مولدوفا ترتيب مجموعته في البطولة، والتي تضم إلى جانبه ريال مدريد وإنتر ميلان وشاختار دونيتسك.

وتأسس فريق شريف عام 1997 على يد إليا كازمالي وفيكتور كوشان، وهما ضابطان سابقان في المخابرات الروسية الشهيرة “KGB”.

واختار كوشان وكازمالي، مدينة تيراسبول بإقليم ترانسنيستريا الذي يحظى بحكم ذاتي عن مولدوفا التي يقع ضمن حدودها، ليكون مقراً لهذا النادي.

وأقليم “ترانسنيستريا” الذي يقع على الحدود المولدوفية الأوكرانية ويتكون غالبية مواطنيه من أصل روسي، يعتبر نفسه دولة مستقلة، حيث يعد هذا الإقليم هو الدولة الوحيدة التي لا تزال تحمل رمز الاتحاد السوفيتي السابق المكون من المطرقة والمنجل.

وحقق النادي منذ تأسيسه قبل 24 عامًا، 19 لقبًا للدوري المولدوفي، و10 ألقاب كأس، كما حمل لواء الكرة المولدوفية في المسابقات الأوروبية.

وشارك النادي بالدوري الأوروبي في 7 مناسبات، وخاض 78 مباراة بدوري الأبطال بالأدوار الإقصائية، قبل أن يتمكن في المرة الأخيرة من إقصاء دينامو زغرب والتأهل إلى دور المجموعات.

ويمتلك أصحاب النادي، محطات بنزين وقناة تلفزيونية، ودار نشر، وشبكة للهاتف المحمول، كما يعمل من خلال مجموعة كشافين على استقطاب أفضل اللاعبين من أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

ويوجد للنادي ملعب منذ عام 2002، والذي تكلف نحو 200 مليون دولار، كما يدربه حاليًا الأوكراني فيرنيدوب الذي يبلغ من العمر 55 عامًا، حيث سبق له قيادة بعض أندية أوروبا الشرقية مثل زوريا لوهانسك للتأهل إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي.