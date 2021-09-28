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‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين الإرهابية باستهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين الإرهابية باستهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

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‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين الإرهابية باستهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين الإرهابية باستهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
وزارة الخارجية الإماراتية
http://almnatiq.net/?p=1038024
المناطق - واس:

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية بطائرة دون طيار مفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيانها، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.
وحثّت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، مؤكدةً أن استمرار هذه الهجمات يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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