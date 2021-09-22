“الغذاء والدواء” تقدم 6 نصائح حول شراء واستخدام “قلم الإنسولين”

محررو المناطق:

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مجموعة من النصائح الهامة حول شراء واستخدام قلم “الإنسولين”.

وأوضحت الهيئة، أن نصائح الشراء تتضمن التأكد من أن القلم مُرخص من قبلها، ووجود ضمان للجهاز، ووجود كتيب إرشادات باللغة العربية لشرح كيفية الاستخدام، والاطلاع على تاريخ انتهاء الصلاحية.

لسلامتك تذكر، بأن قلم الإنسولين لاستخدامك الشخصي، فلا تشاركه مع الآخرين.#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/3Ouliu8PFu — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) September 29, 2021



وتضمنت إرشادات الاستخدام، التخلص من الإبرة في المكان المناسب بوضعها في حاوية صلبة يمكن غلقها، والتخزين في الثلاجة قبل الفتح بين 2- 8 درجات مئوية.

وشملت الإرشادات، تسجيل تاريخ الفتح كون صلاحية قلم الإنسولين بعد الفتح من 7 – 28 يومًا، وحفظ الإنسولين بعد الفتح في درجة حرارة الغرفة العادية أي أقل من 30 درجة مئوية، والحذر من تعرض الإنسولين لأشعة الشمس لأن ذلك يؤثر على سلامته.