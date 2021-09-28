خلال لقاءه برئيس الهلال الأحمر.. أمير الجوف يطّلع على برامج التحول الوطني

المناطق - واس:

استقبل فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي يرافقه عدد من قيادات الهيئة.



واطّلع أمير المنطقة على عرض عن برامج ومنجزات التحول الرقمي في الهيئة ومركز القيادة المتنقلة (عربة ثريا) التي تؤدي عمليات متنقلة وغرفة قيادة وتحكم للأحداث الطارئة الكبيرة، وتعتبر مقراً لقيادة الحدث وتمكين قائد الحدث من أخذ صورة كاملة في الميدان من خلال الكاميرات المزودة بالعربة، كما اطلع سموه على الأنشطة التوعوية والإرشادية والتدريبية التي نفذها الهلال الأحمر بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية.

وأثنى الأمير ” فيصل”، خلال الاستقبال على ما تبذله هيئة الهلال الأحمر من جهود لتقديم الخدمات الإسعافية والتثقيفية في مختلف مدن ومحافظات ومناطق المملكة، وتبنيها لبرامج التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030 ، متمنياً لمنسوبي الهيئة التوفيق والسداد.



من جانبه أعرب رئيس هيئة الهلال الأحمر عن شكره لأمير منطقة الجوف على حفاوة الاستقبال، وما يقدمه من دعم ومساندة لأعمال فرع الهلال الأحمر بالمنطقة، وحضر الاستقبال مدير عام فرع الهلال الأحمر بالمنطقة ممدوح بن ناحي الرويلي، والوفد المرافق لرئيس الهيئة.