احدث الأخبار

خلال لقاءه برئيس الهلال الأحمر.. أمير الجوف يطّلع على برامج التحول الوطني
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تقدم 6 نصائح حول شراء واستخدام “قلم الإنسولين”
أبرز المواد
 هل عدم تسديد المخالفات المرورية يمنع من السفر خارج المملكة؟.. “الجوازات” تُجيب
أبرز المواد
 8 معلومات مُثيرة عن “شريف تيراسبول” قاهر ريال مدريد بأبطال أوروبا
أبرز المواد
 ‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين الإرهابية باستهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
أبرز المواد
 مصنع يُخزن أسطوانات الأكسجين بجوار ألسنة “اللهب”.. وأمانة الرياض تتدخل (فيديو)
أبرز المواد
 إحداها يتعلق بالسباحة.. “الزعاق”: 5 محظورات خلال “موسم الصفري”
أبرز المواد
 “الأحوال المدنية”: حذف الابن من سجل الأسرة في هذه الحالة
أبرز المواد
 تحذير مهم من وزارة التعليم لمنسوبيها: لا تستخدموا هذه التطبيقات
أبرز المواد
 جامعة الإمام عبد الرحمن تطلق مبادرة جامعة خضراء بلا كربون
المنطقة الشرقية
 “هدف” يوضح 5 إجراءات للتقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل
أبرز المواد
 في مشهد بطولي.. مواطن يمنع كارثة بمعرض سيارات بالرياض بعد نشوب حريق (فيديو)   
أبرز المواد
خلال لقاءه برئيس الهلال الأحمر.. أمير الجوف يطّلع على برامج التحول الوطني

خلال لقاءه برئيس الهلال الأحمر.. أمير الجوف يطّلع على برامج التحول الوطني

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تقدم 6 نصائح حول شراء واستخدام “قلم الإنسولين”

“الغذاء والدواء” تقدم 6 نصائح حول شراء واستخدام “قلم الإنسولين”

أبرز المواد
هل عدم تسديد المخالفات المرورية يمنع من السفر خارج المملكة؟.. “الجوازات” تُجيب

هل عدم تسديد المخالفات المرورية يمنع من السفر خارج المملكة؟.. “الجوازات” تُجيب

أبرز المواد
8 معلومات مُثيرة عن “شريف تيراسبول” قاهر ريال مدريد بأبطال أوروبا

8 معلومات مُثيرة عن “شريف تيراسبول” قاهر ريال مدريد بأبطال أوروبا

أبرز المواد

خلال لقاءه برئيس الهلال الأحمر.. أمير الجوف يطّلع على برامج التحول الوطني

خلال لقاءه برئيس الهلال الأحمر.. أمير الجوف يطّلع على برامج التحول الوطني
http://almnatiq.net/?p=1038041
المناطق - واس:

استقبل فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي يرافقه عدد من قيادات الهيئة.


واطّلع أمير المنطقة على عرض عن برامج ومنجزات التحول الرقمي في الهيئة ومركز القيادة المتنقلة (عربة ثريا) التي تؤدي عمليات متنقلة وغرفة قيادة وتحكم للأحداث الطارئة الكبيرة، وتعتبر مقراً لقيادة الحدث وتمكين قائد الحدث من أخذ صورة كاملة في الميدان من خلال الكاميرات المزودة بالعربة، كما اطلع سموه على الأنشطة التوعوية والإرشادية والتدريبية التي نفذها الهلال الأحمر بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية.

وأثنى الأمير ” فيصل”، خلال الاستقبال على ما تبذله هيئة الهلال الأحمر من جهود لتقديم الخدمات الإسعافية والتثقيفية في مختلف مدن ومحافظات ومناطق المملكة، وتبنيها لبرامج التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030 ، متمنياً لمنسوبي الهيئة التوفيق والسداد.


من جانبه أعرب رئيس هيئة الهلال الأحمر عن شكره لأمير منطقة الجوف على حفاوة الاستقبال، وما يقدمه من دعم ومساندة لأعمال فرع الهلال الأحمر بالمنطقة، وحضر الاستقبال مدير عام فرع الهلال الأحمر بالمنطقة ممدوح بن ناحي الرويلي، والوفد المرافق لرئيس الهيئة.

روابط ذات صلة

أمير منطقة الجوف يتسلّم نسخة من الهوية الجديدة للبريد السعودي “سبل”

أمير منطقة الجوف يتسلّم نسخة من الهوية الجديدة للبريد السعودي “سبل”
أمير الجوف يطلق مبادرة تدريب منسوبي الإمارة والجهات الأمنية على الإسعافات الأولية

أمير الجوف يطلق مبادرة تدريب منسوبي الإمارة والجهات الأمنية على الإسعافات الأولية
أمير الجوف يناقش مع عدد من المسؤولين منجزات وتحديات حملة الـ 90 يوماً لمعالجة التشوه البصري

أمير الجوف يناقش مع عدد من المسؤولين منجزات وتحديات حملة الـ 90 يوماً لمعالجة التشوه البصري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*