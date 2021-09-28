المرور: 4 ضوابط لإصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة

محررو المناطق:

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن ضوابط إصدار لوحات المركبات التاريخية القديمة.

وأوضح المرور، أنه بدأ في إصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة، والتي يرغب مالكوها في اقتنائها.

ولفت إلى أن الضوابط تتضمن، طلب مالك المركبة اقتنائها، وسداد الرسوم المقررة للتسجيل لمرة واحدة، ولا يسري عليها إجراء التجديد ولا يتم إخضاعها للفحص الفني والتأمين.

بدأت الإدارة العامة للمرور بإصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة والتي يرغب مالكوها في اقتنائِها.

تعرف على ضوابط إصدار لوحات المركبات التاريخية القديمة:#المرور_السعودي pic.twitter.com/hWR7SW4wPG — المرور السعودي (@eMoroor) September 29, 2021

ونوه إلى أن الضوابط تشمل أيضًا، عدم السماح لها بالسير على الطرق، وفي حال السير بها يُعد ذلك مخالفة مرورية.