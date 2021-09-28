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تحقيقًا لحلم نزيل..”أمن الدولة” توفر مقهى بمواصفات عالمية لنزلاء سجن الطرفية بالقصيم (فيديو)

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تحقيقًا لحلم نزيل..”أمن الدولة” توفر مقهى بمواصفات عالمية لنزلاء سجن الطرفية بالقصيم (فيديو)

تحقيقًا لحلم نزيل..”أمن الدولة” توفر مقهى بمواصفات عالمية لنزلاء سجن الطرفية بالقصيم (فيديو)
"أمن الدولة" توفر مقهى بمواصفات عالمية
http://almnatiq.net/?p=1038051
محررو المناطق:

حققّت رئاسة أمن الدولة حلم عامل تحضير المشروبات عبد العزيز النويصر، بتوفير مقهى بمواصفات عالمية لنزلاء سجن الطرفية في بريدة بمنطقة القصيم.

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تفاصيل المقهى، حيث يضم المقهى عددا من الطاولات والمقاعد الفاخرة وشاشة تلفزيونية لمشاهدة ومتابعة كل جديد، كما تتوفر ألعاب الذكاء والتسلية كالشطرنج مع مراعاة توفير المعقمات على كل طاولة.

وقال مذيع قناة الإخبارية في المقطع على الأحداث قائلا: “وسط رائحة القهوة وصوت تحميص البن يحتسي السجناء قهوتهم سواء كانت كولومبية المنشأ أم إثيوبية”.

وأضاف، “على تقاسيم العود وأنغام و يكملون سهرتهم”، مشيرًا إلى أن “هذا “المقهى بمواصفاته العالمية جزء من حلم السجين الذي كان يعمل في أحد أكبر المقاهي العريقة بمنطقة القصيم”.

 

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