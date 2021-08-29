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تشمل 4 ركائز.. إعلان سياسة الحكومة الرقمية في المملكة

تشمل 4 ركائز.. إعلان سياسة الحكومة الرقمية في المملكة
سياسة الحكومة الرقمية في المملكة
http://almnatiq.net/?p=1038053
محررو المناطق:

أطلقت هيئة الحكومة الرقمية اليوم الأربعاء، سياسة الحكومة الرقمية، والتي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي المُستدام للقطاع الحكومي.

 

وتحتوي سياسة الحكومة الرقمية على 4 ركائز رئيسية هي “المشاركة، والتحول، والقدرات، والحوكمة”.

 

وتتضمن ركيزة المشاركة “الشفافية والتعاون والبيانات والخصوصية وإتاحة وتبادل المعلومات وإشراك المجتمع المدني والشمولية”، كما تشمل ركيزة التحول “التحديث الرقمي، والنموذج التشغيلي المؤسسي، وحوكمة تقنية المعلومات، والموارد المشتركة”.

وتشمل ركيزة القدرات “تمكين المستفيدين، والقدرات التقنية، والمهارات الرقمية، والقدرات الإدارية، وقدرات الأعمال، والقدرات الشاملة”، كما تتضمن ركيزة الحوكمة “الالتزام بالسياسات والمعايير، وتصميم السياسات، والمسؤولية، وإشراك أصحاب المصلحة، ومنتجات الحكومة الرقمية، وتقديم الخدمات”.

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