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إصابة عريس بشلل نصفي في ليلة زفافه.. والسبب أصدقاءه

إصابة عريس بشلل نصفي في ليلة زفافه.. والسبب أصدقاءه

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إصابة عريس بشلل نصفي في ليلة زفافه.. والسبب أصدقاءه

إصابة عريس بشلل نصفي في ليلة زفافه.. والسبب أصدقاءه
http://almnatiq.net/?p=1038071
المناطق- وكالات:

انقلبت فرحة عروسين في ليلة زفافهما إلى حزن شديد، وسط حالة من الذهول والدهشة الشديدين من المدعوين والأصدقاء، وذلك بعدما قام أصدقاء العريس بالاحتفال به، عندما التفوا حوله في حلقة دائرية على أنغام الموسيقى، وما أن أمسكوا به في الحركة التقليدية المعتادة رفعوه في الهواء عدة مرات فرحًا به، لينزلق من بين أيديهم بشكل مفاجئ ليقع على ظهره، الأمر الذي تسبب في إصابته بشلل نصفي.

وذكرت “صحيفة الديلي ميل البريطانية”، أن العريس ليفيو فيليمون، صاحب الـ31 عاما، اصطدمت رأسه بالأرض أثناء قيام أصدقاءه الاحتفال به، موضحة أنه تم نقله إلى المستشفى برومانيا بواسطة سيارة إسعاف.

وأشارت التقارير الطبية، إلى أن ما قام به الأصدقاء في حفل الزفاف، تسبب في إصابة العريس بشلل نصفي في قدميه بحسب” لوسيا دانيا”، الطبيبة المعالجة له، إذ يستطيع تحريك يديه: دخل المستشفى في قسم جراحة المخ والأعصاب مصابًا بكسر في العمود الفقري، وسيخضع لمزيد من الفحوصات، وتحسنه بطيء للغاية.

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