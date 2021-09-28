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“العدل” تعلن خطوات خدمة تقديم دعوى تجارية عبر بوابة”ناجز”

“العدل” تعلن خطوات خدمة تقديم دعوى تجارية عبر بوابة”ناجز”

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“العدل” تعلن خطوات خدمة تقديم دعوى تجارية عبر بوابة”ناجز”

“العدل” تعلن خطوات خدمة تقديم دعوى تجارية عبر بوابة”ناجز”
http://almnatiq.net/?p=1038082

خدمة تقديم دعوى تجارية عبر بوابة “ناجز”، هي خدمة تتيح للمستفيد تقديم دعوى لأكثر من مدعي في نفس الطلب وفقاً للمواد والإجراءات النظامية دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة حتى موعد الجلسة الأولى.
وأعلنت وزارة العدل خطوات خدمة تقديم دعوى تجارية عبر بوابة “ناجز” والتي جاءت كالتالي:-

  • من قائمة القضاء اختيار تقديم دعوى تجارية
  • تعبئة البيانات وتفاصيل الطلب
  • إضافة المرفقات وبيانات التواصل
  • حفظ وارسال الطلب

بعد مراجعة وتدقيق الطلب من قبل المحكمة، سوف تصل رسالة للمستفيد بموعد الجلسة الأولى بعد إحالة الخطاب للدائرة المختصة.

 

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