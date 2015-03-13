طبيب بيطري ينصح بهذا الأمر لتجنب الإصابة بمرض “السعار”

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نصح الطبيب البيطري، الدكتور عبدالله الفنيخ، بتقديم جرعة مضادة لمرض السعار للكلاب التي يجرى تربيتها في المنازل، لتجنب الإصابة بمرض “السعار”.

وأوضح الفنيخ، أن مرض السعار هو مرض فيروسي مشترك ينتقل من الحيوان المُصاب للإنسان عن طريق “العض”.

ولفت إلى أن المرض يقتل نحو 70 ألف شخص سنويًا، بمعدل شخص واحد كل 10 دقائق.