أمير الشرقية يشيد بتسجيل مركز النخيل بالأحساء في موسوعة “جينيس” ويؤكد: أمر يثلج الصدر

استقبل سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، مدير عام مركز النخيل والتمور بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس خالد الحسيني، بمناسبة تسجيل المركز رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية، من خلال ضمه أكثر من 127 صنفاً وطنياً ودولياً، وأكبر بنك أصول وراثي لنخيل التمر على مستوى العالم.

وأشار أمير المنطقة الشرقية، بالإنجازات الوطنية المتلاحقة والحرص على إطلاع العالم على ما تزخر به المملكة من مميزات عديدة، والحرص على المشاركة في المحافل الدولية والمؤتمرات العالمية واستغلال هذه الإنجازات لنقل الصورة المشرقة التي يعيشها الوطن والثروات الكبيرة التي تضمها أرض المملكة.

وقال “إن تحقيق مركز النخيل والتمور بالأحساء الرقم الأعلى عالمياً في أصناف التمور وبلغ 127 صنفاً، وتسجيل هذا الإنجاز في موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية أمر يثلج الصدر ويعكس ما تقدمه الدولة، من دعم واهتمام بالزراعة وأبحاثها، وتسهيل كافة الإمكانيات التي تمكن المزارع من الاستمرار في الزراعة وتنويع الإنتاج ليكون صالحاً للبيع في الأسواق المحلية والعالمية”.

وأضاف أن أرض الأحساء عرفت منذ القدم بخصوبتها وإنتاجها لأنواع كثيرة من المحاصيل الزراعية بشكل عام والتمور الفاخرة بشكل خاص، وهذا ولله الحمد جعلها محط اهتمام القيادة لتواصل تميزها وتسهم في دعم سلة المملكة الغذائية بأنواع من مختلفة من المنتجات الغذائية.

من جانبه، أوضح المهندس الحسيني، أن المركز يعمل على تكوين قاعدة بيانات لنخيل التمر وتأصيلها والمحافظة عليها من الانقراض، وتسهيل عمل الدراسات والأبحاث الفسيولوجية والمورفولوجية في هذه الأصناف ومدى ملاءمتها للظروف المناخية المحلية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يضاف إلى أرقام وإنجازات وطننا المعطاء، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م في إثراء الجانب العلمي للباحثين والمختصين في الشأن الزراعي.