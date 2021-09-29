احدث الأخبار

أمير الشرقية يشيد بتسجيل مركز النخيل بالأحساء في موسوعة “جينيس” ويؤكد: أمر يثلج الصدر
أبرز المواد
 تكريم عدد من أعضاء مجلس جامعة القصيم بعد انتهاء فترة تكليفهم
منطقة القصيم
 ضبط 77 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية
المنطقة الشرقية
 مجلس الشورى يوافق على مذكرات تفاهم بين المملكة والكويت في عدة مجالات
أبرز المواد
 55 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 “الحج والعمرة”: فئة وحيدة يمكنها أداء العمرة دون الحصول على لقاح كورونا
أبرز المواد
 “تعليم الجوف” تبدأ في استقبال طلبات المنتسبين.. وتوضح التفاصيل
منطقة الجوف
 لأول مرة تاريخيًا.. امرأة تتولى تشكيل الحكومة التونسية
أبرز المواد
 “الأحوال المدنية” تعلن عن إتاحة خدمة تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة  “أبشر”
أبرز المواد
 طبيب بيطري ينصح بهذا الأمر لتجنب الإصابة بمرض “السعار”
منوعات
 وكيل إمارة منطقة حائل ‏يدشن نظام التعاملات الإلكترونية بمركز قفار
أبرز المواد
 بالتزامن مع اليوم البحري العالمي.. مكانة رائدة للمملكة بصناعة النقل البحري
محليات
أمير الشرقية يشيد بتسجيل مركز النخيل بالأحساء في موسوعة “جينيس” ويؤكد: أمر يثلج الصدر

أمير الشرقية يشيد بتسجيل مركز النخيل بالأحساء في موسوعة “جينيس” ويؤكد: أمر يثلج الصدر

أبرز المواد
تكريم عدد من أعضاء مجلس جامعة القصيم بعد انتهاء فترة تكليفهم

تكريم عدد من أعضاء مجلس جامعة القصيم بعد انتهاء فترة تكليفهم

منطقة القصيم
ضبط 77 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

ضبط 77 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

المنطقة الشرقية
مجلس الشورى يوافق على مذكرات تفاهم بين المملكة والكويت في عدة مجالات

مجلس الشورى يوافق على مذكرات تفاهم بين المملكة والكويت في عدة مجالات

أبرز المواد

أمير الشرقية يشيد بتسجيل مركز النخيل بالأحساء في موسوعة “جينيس” ويؤكد: أمر يثلج الصدر

أمير الشرقية يشيد بتسجيل مركز النخيل بالأحساء في موسوعة “جينيس” ويؤكد: أمر يثلج الصدر
سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=1038096
المناطق- المنطقة الشرقية:

استقبل سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، مدير عام مركز النخيل والتمور بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس خالد الحسيني، بمناسبة تسجيل المركز رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية، من خلال ضمه أكثر من 127 صنفاً وطنياً ودولياً، وأكبر بنك أصول وراثي لنخيل التمر على مستوى العالم.

وأشار أمير المنطقة الشرقية، بالإنجازات الوطنية المتلاحقة والحرص على إطلاع العالم على ما تزخر به المملكة من مميزات عديدة، والحرص على المشاركة في المحافل الدولية والمؤتمرات العالمية واستغلال هذه الإنجازات لنقل الصورة المشرقة التي يعيشها الوطن والثروات الكبيرة التي تضمها أرض المملكة.

وقال “إن تحقيق مركز النخيل والتمور بالأحساء الرقم الأعلى عالمياً في أصناف التمور وبلغ 127 صنفاً، وتسجيل هذا الإنجاز في موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية أمر يثلج الصدر ويعكس ما تقدمه الدولة، من دعم واهتمام بالزراعة وأبحاثها، وتسهيل كافة الإمكانيات التي تمكن المزارع من الاستمرار في الزراعة وتنويع الإنتاج ليكون صالحاً للبيع في الأسواق المحلية والعالمية”.

وأضاف أن أرض الأحساء عرفت منذ القدم بخصوبتها وإنتاجها لأنواع كثيرة من المحاصيل الزراعية بشكل عام والتمور الفاخرة بشكل خاص، وهذا ولله الحمد جعلها محط اهتمام القيادة لتواصل تميزها وتسهم في دعم سلة المملكة الغذائية بأنواع من مختلفة من المنتجات الغذائية.

من جانبه، أوضح المهندس الحسيني، أن المركز يعمل على تكوين قاعدة بيانات لنخيل التمر وتأصيلها والمحافظة عليها من الانقراض، وتسهيل عمل الدراسات والأبحاث الفسيولوجية والمورفولوجية في هذه الأصناف ومدى ملاءمتها للظروف المناخية المحلية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يضاف إلى أرقام وإنجازات وطننا المعطاء، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م في إثراء الجانب العلمي للباحثين والمختصين في الشأن الزراعي.

روابط ذات صلة

أمير الشرقية يستقبل مسؤول احترام الملكية الفكرية بالإمارة

أمير الشرقية يستقبل مسؤول احترام الملكية الفكرية بالإمارة
أمين الشرقية يكرم إدارة الأمن السيبراني لحصولها على نسبة الالتزام الأعلى بالقطاع البلدي

أمين الشرقية يكرم إدارة الأمن السيبراني لحصولها على نسبة الالتزام الأعلى بالقطاع البلدي
أمر سام بالموافقة على إجازة تملك أراض واقعة ضمن مخطط صناعي في الشرقية

أمر سام بالموافقة على إجازة تملك أراض واقعة ضمن مخطط صناعي في الشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*