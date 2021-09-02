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بالتزامن مع اليوم البحري العالمي.. مكانة رائدة للمملكة بصناعة النقل البحري

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بالتزامن مع اليوم البحري العالمي.. مكانة رائدة للمملكة بصناعة النقل البحري

بالتزامن مع اليوم البحري العالمي.. مكانة رائدة للمملكة بصناعة النقل البحري
http://almnatiq.net/?p=1038103
محررو المناطق

حققت المملكة مكانة رائدة في صناعة النقل البحري، والحفاظ على سلامة بيئتها البحرية، حيث تحتل المرتبة الـ 20 في صناعة النقل البحري عالميًا من بين 174 دولة هي عدد أعضاء المنظمة البحرية الدولية.

 

وقفزت حمولة الأسطول البحري للمملكة لـ 13.5 مليون طن؛ والذي يشمل 368 ناقلة وسفينة.

 

وتُبرز المملكة خلال مشاركتها دول العالم بالاحتفاء باليوم البحري العالمي الذي يصادف يوم غدٍ الموافق 30 سبتمبر، دورها بدعم المجهودات الدولية للنهوض بمنظومة النقل البحري التي تشمل السفن والشحن والموانئ، والعنصر البشري الذي يقوم بتشغيل خدمات النقل البحري بشكل عام.

 

وتلعب المملكة دورًا بارزًا في تطوير هذا القطاع باعتبارها من بين الدول المتطورة عالميًا على المستوى البحري، وسط دعم القيادة الرشيدة غير المحدود لصناعة النقل بشكل عام، والنقل البحري بشكل خاص.

 

كما يلعب أسطول المملكة البحري العملاق، دورًا محوريًا في صناعة النقل البحري، التي تقوم عليها 90% من حركة التجارة العالمية، الأمر الذي يرسخ مكانة المملكة وريادتها على المستوى الدولي، ويؤكد حرصها على تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، وتركيزها على التنمية البحرية المستدامة.

 

وتحرص المملكة على تهيئة أفضل السبل الكفيلة بتحقيق الاستدامة في صناعة النقل البحري؛ لما يتمتع به النقل البحري من أهمية كبيرة كشريان هام لحركة التجارة العالمية، والمحافظة على بيئة البحار والمحيطات وخلوها من التلوث، والتعليم والتدريب البحري المتخصص.

 

وتحافظ المملكة على هذه المكانة المُتميزة، ومواصلتها العمل على أن تصبح نموذجًا مميزًا في هذه الصناعة الحيوية، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والذي يقتضي التكامل والمواءمة بين القطاع الحكومي والخاص عبر تفعيل الخطط والمشاريع القائمة والمستقبلية.

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