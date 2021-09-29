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مجلس الشورى يوافق على مذكرات تفاهم بين المملكة والكويت في عدة مجالات

مجلس الشورى يوافق على مذكرات تفاهم بين المملكة والكويت في عدة مجالات
مجلس الشورى
http://almnatiq.net/?p=1038107

أعلن مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، موافقته على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة ودولة الكويت في مجال الرياضة، ومشروع اتفاق تعاون بين البلدين أيضًا في مجال الشباب، جاء ذلك خلال جلسة عقد مجلس الشورى، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ.

ووافق مجلس الشورى أيضًا، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين حكومة المملكة ودولة الكويت، ومشروع مذكرة التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة البلدين.
وتضمنت الجلسة، موافقة مجلس الشورى على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي.

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