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تكريم عدد من أعضاء مجلس جامعة القصيم بعد انتهاء فترة تكليفهم

تكريم عدد من أعضاء مجلس جامعة القصيم بعد انتهاء فترة تكليفهم

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تكريم عدد من أعضاء مجلس جامعة القصيم بعد انتهاء فترة تكليفهم

تكريم عدد من أعضاء مجلس جامعة القصيم بعد انتهاء فترة تكليفهم
http://almnatiq.net/?p=1038115
المناطق ـ القصيم:

كرمت جامعة القصيم، عدد من أعضاء مجلس الجامعة بعد انتهاء فترة تكليفهم.

 

وسلم أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، أعضاء مجلس الجامعة المنتهية فترة تكليفهم، دروعًا تذكارية، وذلك على هامش حفل الجامعة بمناسبة اليوم الوطني 91.

 

وجرى تكريم سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن إبراهيم العضيب، وعميد كلية الطب الدكتور أحمد بن صالح العمرو، وعميدة كلية العلوم والآداب بالبدائع الدكتورة فاطمة بنت محمد الرشيد، وعميد كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور نصار بن صالح النصار، وعميدة كلية التمريض الدكتورة مشاعل بنت صالح السلامة.

 

وتضمنت قائمة المكرمين، عميد كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بالبكيرية الدكتور فهد بن محمد البجيدي، وعميد كلية العلوم والآداب بعنيزة الدكتور فريد بن عبدالعزيز الزامل، وعميد كلية العلوم والآداب بالمذنب الدكتور ناصر بن محمد الصائغ، وعميد كلية الحاسب الدكتور عبدالله بن محمد الناجم، وعميد كلية العلوم والآداب بالرس الدكتور عبدالرحمن صالح الخميس، وعميد عمادة الدراسات العليا الدكتور محمد بن إبراهيم الدغيري، وعميد كلية المجتمع ببريدة الدكتور عبدالله بن محمد الغفيص، وعميد كلية التربية الدكتور خالد بن محمد الحميضي.

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